Посольство РФ потребовало от властей США прекратить преследование россиян на территории страны
В заявлении дипломатической миссии говорится, что американские власти уже много лет оказывают «беспрецедентное давление на представителей русскоязычной общины»
Посольство России в Вашингтоне потребовало от США прекратить преследование представителей российской диаспоры.
В заявлении дипломатической миссии говорится, что американские власти уже много лет оказывают «беспрецедентное давление на представителей русскоязычной общины». Так, сотрудники ФБР неоднократно в грубой форме проводили обыски и допросы представителей русской диаспоры и изымали их личные вещи.
Такие действия в посольстве назвали недружественными по отношению к России, сообщает РИА Новости.
Дипломаты также отметили, что проживающие в США россияне стараются укрепить взаимопонимание с американцами и «внести вклад в нормализацию двусторонних связей», однако власти страны «продолжают игнорировать призывы обеспечить общине базовые права, прописанные в Конституции США».
Заявление посольства РФ было опубликовано после того, как Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) приостановил свою деятельность из-за давления со стороны американских спецслужб.