В Петербурге против полицейских, которые насильно заталкивали школьницу в машину, возбудили дело
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после инцидента с жестким задержанием полицейскими 14-летней школьницы, которая перешла дорогу в неположенном месте
Фото: sanktpeterburg.bezformata.com
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после инцидента с жестким задержанием полицейскими 14-летней школьницы, которая перешла дорогу в неположенном месте.
По словам очевидцев, силовики впятером пытались силой посадить девочку в патрульную машину, в результате чего она получила ушибы.
В Следственном комитете сообщили, что сотрудники правоохранительных органов силой усаживали подростка в служебный автомобиль, чтобы затем установить ее личность в отделе полиции. В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
Ранее родители школьницы сообщили, что полицейские довели ребенка до истерики и нанесли ей побои.