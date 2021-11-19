Сенаторы предложили сажать силовиков на 10 лет за пытки заключенных
Члены Совета Федерации разработали законопроект, ужесточающий наказание для сотрудников правоохранительных органов за пытки над задержанными и осужденными. Такие преступления сенаторы предлагают наказывать лишением свободы на срок до 10 лет
Члены Совета Федерации разработали законопроект, ужесточающий наказание для сотрудников правоохранительных органов за пытки над задержанными и осужденными. Такие преступления сенаторы предлагают наказывать лишением свободы на срок до 10 лет.
Соавтор законопроекта Людмила Нарусова рассказала «Коммерсанту», что в этом документе впервые пытки фигурируют как самостоятельный состав преступления. «Законопроект, что называется, лежал под сукном, но последние события [публикация видеозаписей пыток заключенных из секретного архива ФСБ и ФСИН] стали толчком, чтобы его приняли для рассмотрения», - заявила сенатор.
Людмила Нарусова также пояснила, что в законопроекте применение пыток в правоохранительных органах и уголовно-исправительной системе является отягчающим обстоятельством.
22 ноября в Совете Федерации состоится заседание рабочей группы, в ходе которого сенаторы, сотрудники ФСИН и прокуратуры обсудят этот законопроект.