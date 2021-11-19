Российские специалисты разработали «робот-черепаху» для подавления акций протеста
Кабардино-Балкарский научный центр РАН разработал проект гусеничного «робота-черепахи» для Росгвардии, который предлагается применять для подавления уличных беспорядков
Кабардино-Балкарский научный центр РАН разработал проект гусеничного «робота-черепахи» для Росгвардии, который предлагается применять для подавления уличных беспорядков.
В описании говорится, что конструкция в виде панциря черепахи позволит при разгоне защитить демонстрантов и случайных прохожих, которые не получат травм из-за выступов или углов механизма. Кроме того, обтекаемая форма не позволить перевернуть машину, так как манифестанты не смогут ухватиться за выступающие части.
Кроме того, разработчики отмечают, что «робота-черепаху» можно вооружить электрошокерами, сеткометами и быстротвердеющей пеной, сообщает РИА Новости.
Специалисты научного центра разработали две модификации «робота-черепахи». Первая представляет собой быстроходный робот-оперативник, который будет «рассекать» скопления людей и задерживать нарушителей с помощью сеток и пены. Второй вариант – это роботы-щитоносцы, предназначенные для установки заграждений, которые будут разделять толпу митингующих на части.