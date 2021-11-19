Генпрокуратура просит суд конфисковать имущество бывшего раменского прокурора на 750 млн рублей
Генпрокуратура направила в Симоновский райсуд Москвы иск о конфискации имущества бывшего прокурора Раменского городского округа Подмосковья Константина Томбулова и его родственников. Речь идет о недвижимости стоимостью 750 млн рублей
Генпрокуратура направила в Симоновский райсуд Москвы иск о конфискации имущества бывшего прокурора Раменского городского округа Подмосковья Константина Томбулова и его родственников. Речь идет о недвижимости стоимостью 750 млн рублей.
Иск о конфискации имущества был подан на основании результатов расследования уголовного дела, по которому проходит бывший подмосковный прокурор. Согласно материалам следствия, Константин Томбулов во главе группировки из 12 фигурантов получал взятки в виде земельных участков за закрытие уголовных дел, похищал во время проверок имущество и товары предпринимателей, а также участвовал в незаконном обороте оружия, сообщает «КоммерсантЪ».
Согласно декларациям о доходах, в период с 2000 года по ноябрь 2018 года Томбулов заработал только 9,3 млн рублей, а его супруга - 2,6 млн рублей. При этом у прокурора нашли имущество на 750 млн рублей.
В иске Генпрокуратуры указано, что г-н Томбулов из «не предусмотренных законом источников» получил более 250 земельных участков на территории Московской области, которые он сначала оформил на других лиц, а затем под видом мнимых сделок перерегистрировал на родственников и друзей.
Так, один из друзей раменского прокурора получил в собственность 152 земельных участка, а муж его сестры – 103 участка. Безработная сестра Томбулова владеет земельным участком, домом и нежилым помещением, а его теща и тесть – квартирами в Москве стоимостью 116 млн рублей.