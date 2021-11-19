Туристов из Москвы оштрафовали на 25,4 млн рублей за отказ сдавать ПЦР-тесты после отдыха за границей
Жителей Москвы оштрафовали суммарно на 25,4 млн рублей за невыполнение требования о сдаче ПЦР-теста на коронавирус после возвращения из зарубежных страны
Жителей Москвы оштрафовали суммарно на 25,4 млн рублей за невыполнение требования о сдаче ПЦР-теста на коронавирус после возвращения из зарубежных страны.
В управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили что более 9 тысяч туристов не выполнили требование властей об обязательной сдаче ПЦР-теста на COVID-19 по возвращению на родину и внесении этих сведений в свои личные кабинете на портале «Госуслуги».
Уведомления о нарушении антиковидных правил получил 9301 человек. Из них на сегодняшний день оштрафованы 2037 человек. Общая сумма штрафов составила 25,4 млн рублей. Остальные протоколы находятся на рассмотрении.
Напомним, что в начале июля 2021 года власти освободили привитых от коронавируса туристов от необходимости сдавать ПЦР-тест после возвращения. Для непривитых данное требование осталось в силе.