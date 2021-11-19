Поводом для требования ликвидировать центр «Мемориал» стал список политзаключенных
Представители правозащитного центра «Мемориал» (признан иностранным агентом) сообщили, что Генпрокуратура подала в суд иск о ликвидации организации из-за списка политических заключенных, который ведется с 2009 года
Представители правозащитного центра «Мемориал» (признан иностранным агентом) сообщили, что Генпрокуратура подала в суд иск о ликвидации организации из-за списка политических заключенных, который ведется с 2009 года.
В прокуратуре считают, что из-за того, что некоторые фигуранты этого списка были осуждены по террористическим и экстремистским статьям, «Мемориал» «оправдывает участие в запрещенных организациях».
Член Совета ПЦ «Мемориал» и юрист Татьяна Глушкова сообщила, что правозащитный центр никогда не оправдывал терроризм и экстремизм, а основанием включения того или иного человека в список политзаключенных является оценка обоснованности и справедливости его уголовного преследования, сообщает The Insider (издание включено в реестр инагентов).
В свою очередь председатель Совета ПЦ «Мемориал» Александр Черкасов отметил, что экспертизу о «признаках оправдания терроризма» выполнял «Центр социокультурных экспертиз», который отметился в резонансных делах Pussy Riot, главы карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева и «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России).