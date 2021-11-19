Владимир Путин анонсировал повышение МРОТ с опережением инфляции
Президент Владимир Путин на совещании по социальным вопросам анонсировал повышение размера прожиточного минимума и МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Индексация с «опережающими темпами по сравнению с инфляцией» запланирована на 2022 год
Президент Владимир Путин на совещании по социальным вопросам анонсировал повышение размера прожиточного минимума и МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Индексация с «опережающими темпами по сравнению с инфляцией» запланирована на 2022 год.
Глава государства отметил, что изначально в проекте федерального бюджета была заложена индексация прожиточного минимума и МРОТ на 2,5%, однако этого будет недостаточно с учетом уровня инфляции. В итоге было предложено рассмотреть вопрос о повышении на 8,6%.
Президент заявил, что в ближайшее время подготовит соответствующие поправки в проект бюджета и направит их в Госдуму. Таким образом, прожиточный минимум вырастет на тысячу рублей и составит 12 654 рублей в месяц, а МРОТ - на 1100 рублей и составит 13 890 рублей в месяц.
В Минтруда в связи с поручением главы государства сообщили, что в 2022 году на повышение прожиточного минимума и МРОТ выделят дополнительно 30 млрд рублей.
Согласно прогнозу Центробанка РФ, по итогам 2021 года инфляция составит 7,4–7,9%. При этом, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, продовольственная инфляция (цены на продукты) уже достигла двузначных значений.