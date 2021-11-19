19 ноября 2021, 03:15
Российский суд оштрафовал Oriflame за утечку паспортных данных клиентов
Мировой судебный участок Хамовнического района Москвы оштрафовал косметическую компанию Oriflame за нарушение закона о защите персональных данных. Размер штрафа составил 30 тысяч рублей
Фото: by.onlineori.com
Мировой судебный участок Хамовнического района Москвы оштрафовал косметическую компанию Oriflame за нарушение закона о защите персональных данных. Размер штрафа составил 30 тысяч рублей.
В августе компания Oriflame сообщила, что подверглась серии мощных кибератак, в результате которой была похищена база паспортных данных 1,3 млн клиентов. Позже персональные данные были выставлены на продажу в даркнете, сообщает ТАСС.
При этом в Oriflame заверили, что злоумышленники получили только паспортные данные клиентов компании. Номера банковских счетов, телефоны и пароли в результате хакерских атак утеряны не были.