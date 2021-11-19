В Санкт-Петербурге жилой дом выставили на продажу вместе с жильцами
Риелтор Марина Астапова написала в объявлении о продаже дома по адресу улица Савушкина, 25, что покупателю по запросу будет оказана помощь в переводе здания из жилого в нежилой фонд
Фото: 2gis.ru
В Санкт-Петербурге на продажу выставили 14-квартирный дом, в котором еще живут люди. О продаже дома большинство жильцов от своего соседа.
Риелтор Марина Астапова написала в объявлении о продаже дома по адресу улица Савушкина, 25, что покупателю по запросу будет оказана помощь в переводе здания из жилого в нежилой фонд. В объявлении также отмечается, что дом подходит для организации спа-зоны, кафе, гостиницы, торгового центра, автосалона и т.д., пишет «Фонтанка».
Стоимость дома составляет 500 млн рублей. Рядом находится станция метро «Черная речка».
«Не было у нас ни собраний, ни подписаний документов, ни общих соседских решений. (…)Мы все были «приятно» удивлены», - отметила секретарь совета дома Наталья Потапова.