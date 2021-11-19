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19 ноября 2021, 02:04

Прокуратура Голландии обвинила футболиста «Спартака» в попытке непредумышленного убийства

Голландская прокуратура обвинила футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса в попытке непредумышленного убийства, а также в нападении при отягчающих обстоятельствах

Прокуратура Голландии обвинила футболиста «Спартака» в попытке непредумышленного убийства
Фото: transfermarkt.ru

Голландская прокуратура обвинила футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса в попытке непредумышленного убийства, а также в нападении при отягчающих обстоятельствах.

Согласно материалам следствия, спортсмен нанес ножевое ранение своему кузену во время семейной вечеринки. Инцидент произошел в июле 2020 года, а брат Промеса получил ранение колена. Согласно предварительным данным, поводом дл конфликта стала кража денег. Голландские СМИ писали, что футболист был арестован, но позже его отпустили под залог.

Квинси Промес свою вину в попытке непредумышленного убийства отрицает. В пресс-службе «Спартака» сообщили РИА Новости, что никаких запросов от властей Нидерландов клуб пока не получал.

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