19 ноября 2021, 01:36
Власти Польши предложили оплатить нелегальным мигрантам дорогу домой
Власти Польши предложили оплатить дорогу домой нелегальным мигрантам, которые уже длительное время находятся на границе с Белоруссией и рассчитывают добраться до Германии
Фото: infosmi.net
Власти Польши предложили оплатить дорогу домой нелегальным мигрантам, которые уже длительное время находятся на границе с Белоруссией и рассчитывают добраться до Германии.
Глава правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова помочь беженцам улететь из Минска в Стамбул, Багдад или другие города.
Польский премьер ранее также высказался против создания гуманитарного коридора для иракских беженцев, которые скопились на границе с Белоруссией. С таким предложением выступал Международный Красный крест.