19 ноября 2021, 01:07
В США зафиксировали рекордную смертность от передозировки наркотиков
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в период с апреля 2020 года по апрель 2021 года смертность от передозировки наркотиков в стране выросла сразу на 28,5% по сравнению с показателями 2019-2020 гг
Фото: alkogolizmu.net
В США зафиксировали самый высокий годовой показатель смертности в результате передозировки наркотиков.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в период с апреля 2020 года по апрель 2021 года смертность от передозировки наркотиков в стране выросла сразу на 28,5% по сравнению с показателями 2019-2020 гг. При этом за последние пять лет смертность от передозировки выросла в два раза.
За последний год передозировка стала причиной смерти 100 306 американцев. Лидерами по этому показателю стали штаты Западная Вирджиния, Кентукки и Теннесси, сообщает CNN.
Эксперты также отметили, что в первую очередь наркоманы умирают от синтетических опиоидов, в частности, фентанила.