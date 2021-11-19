Правительство предложило уничтожать или продавать незаконно вырубленную древесину
Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который вносит поправки в КоАП, разрешающие утилизацию, реализацию или уничтожение незаконно вырубленных деревьев
Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который вносит поправки в КоАП, разрешающие утилизацию, реализацию или уничтожение незаконно вырубленных деревьев.
Речь идет о древесине, которая была изъята по административным делам о незаконной вырубке леса.
В пояснительной записке авторы документа указали, что незаконно срубленные деревья в рамках расследования административных дел становятся вещественными доказательствами. В этой связи суды обязаны принимать меры по сохранности вещдоков. Однако хранение древесины требует больших площадей, специальных условий и существенных затрат.
Реализация или уничтожение незаконно вырубленной древесины позволят сократить сроки хранения и использовать ее по прямому назначению.
Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2019 году ведомство возбудило 5,7 тысячи административных дел по факту незаконной вырубке леса и попытки его продажи. Изъято древесины в рамках дел было на 15 млн рублей при общей ее стоимость в 3 млрд рублей. Реализовать удалось древесины на 9 млн рублей, сообщает Znak.com.