19 ноября 2021, 00:06
Замглавы Минспорта России уволили с работы за один прогул
Глава правительства Михаил Мишустин подписал указ об отстранении от занимаемой должности заместителя министра спорта Ксению Машкову. Причиной ее увольнения стал прогул
Фото: visualrian.ru
Глава правительства Михаил Мишустин подписал указ об отстранении от занимаемой должности заместителя министра спорта Ксению Машкову. Причиной ее увольнения стал прогул.
Согласно распоряжению премьер-министра, Ксения Машкова уволена с формулировкой «в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей». По уточненным данным, речь идет об «отсутствием на служебном месте без уважительной причины более 4 часов подряд в течение дня».
Телеграм-канал Mash пишет, что Ксения Машкова в октябре принимала участие в Евразийском женском форуме в Петербурге, но не оформила командировку. В итоге эту поездку начальство расценило как прогул.