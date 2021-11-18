Министра культуры Крыма задержали по подозрению в получении взятки
Согласно материалам следствия, Арина Новосельская в 2018 году воспользовалась своим служебным положением и получила взятку в размере 25 млн рублей за оказание покровительства фирме «Меандр» при строительстве детского центра
Министр культуры республики Крым Арина (Вера) Новосельская стала фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Согласно материалам следствия, Арина Новосельская в 2018 году воспользовалась своим служебным положением и получила взятку в размере 25 млн рублей за оказание покровительства фирме «Меандр» при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства, сообщает РБК.
В рамках уголовного дела следователи провели обыски по месту жительства и работы главы регионального Минкультуры.
Арина Новосельская в марте 2021 года попала в новостные сводки после того, как нецензурно выругалась во время дистанционного совещания в правительстве с участием главы Крыма Сергея Аксенова. Чиновницу разозлило неработающее оборудование и она прервала выступление губернатора словами «** твою мать, поставили как обезьяне». Позже Новосельская принесла извинения коллегам, а наказывать ее за это не стали.
В сентябре министр культуры Крыма снова обратила на себя внимание СМИ, когда пришла на школьную линейку в костюме из белой прозрачной ткани. Наряд чиновницы сильно возмутил некоторых родителей.