В Петербурге сотрудники полиции грубо задержали 14-летнюю школьницу за нарушение ПДД
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 14-летнюю девочку за пересечение дороги в неположенном месте и пытались силой посадить ее в патрульную машину
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 14-летнюю девочку за пересечение дороги в неположенном месте и пытались силой посадить ее в патрульную машину.
Отец девочки рассказал петербургскому порталу 78.ру, что инцидент произошел, когда его дочь с подругами возвращалась из школы. Подростки перешли дорогу в неположенном месте, после чего к ним подошли сотрудники полиции.
Правоохранители попросили школьниц проследовать в отделение, а на отказ стали буквально силой впятером затаскивать одну девочку в патрульную машину.
«Довели до истерики, нанесли ей побои, что ребенок не может пошевелить руками (это не преувеличение)», - сообщила мать пострадавшей.
Позже в 6-м отделении полиции Калининского района во время составления административного протокола в отношении школьницы силовики признали, что действия коллег были «чрезмерно жестокими и неоправданными».
Родители отвезли ребенка в травмпункт, где у нее зафиксировали ушибы обоих предплечий.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербурге и Ленинградской области инцидент с грубым задержанием несовершеннолетней пока не прокомментировали.