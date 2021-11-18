В России выросло число должников за коммуналку. Люди отказываются платить даже по решению суда
В России с начала 2021 года выросло число граждан, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги. Причем граждане отказываются погашать свои долги даже по решению суда
В России с начала 2021 года выросло число граждан, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Причем граждане отказываются погашать свои долги даже по решению суда.
Согласно результатам исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 1 января 2021 года в России насчитывалось 35,3 тысячи неплательщиков за ЖКУ. К 1 ноября число таких людей выросло до 38,3 тысячи человек. В статистику попали граждане, которые не погасили долг по решению суда и данные об этом поступили в НБКИ, сообщает РБК.
Исследователи также зафиксировали рост числа юридических лиц с коммунальными долгами. По данным на октябрь текущего года, их насчитывалось около 3,6 тыс. единиц.
Эксперты отмечают, что почти половина должников полностью или частично погашают имеющуюся у них задолженность только после того, как узнают о попадании этих данных в их кредитные истории. Данный факт обычно снижает шансы граждан на получение кредита на выгодных условиях.