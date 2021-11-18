Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений
«У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная - уже, к сожалению, двузначная», - заявила председатель Банка России
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме сообщила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений.
«У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная - уже, к сожалению, двузначная», - заявила председатель Банка России, слова которой приводит РИА Новости.
Эльвира Набиуллина также сообщила, что если продуктовую инфляцию не снизить, то пострадают самые незащищенные группы граждан с низкими доходами.
Причинами роста цен на продовольствие глава ЦБ назвала плохой урожай в этом году и удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за сокращения числа мигрантов в связи с пандемией коронавируса.
По данным Росстата, продукты питания в октябре подорожали в годовом выражении на 10,89%.