Блогер Юрий Хованский сообщил о подставных свидетелях по его делу
Блогер Юрий Хованский, которого обвиняют в оправдании терроризма за песню о теракте во время мюзикла «Норд-Ост», заявил о «подставных свидетелях» о его делу. Эти люди дали показания, согласно которым он исполнил «противозаконную» песню в 2018 году, а не в 2012 году
Блогер Юрий Хованский, которого обвиняют в оправдании терроризма за песню о теракте во время мюзикла «Норд-Ост», заявил о «подставных свидетелях» о его делу. Эти люди дали показания, согласно которым он исполнил «противозаконную» песню в 2018 году, а не в 2012 году.
Таким образом, никакие сроки давности на блогера не действуют. «Это означает семь лет тюрьмы, что в моем случае равносильно смертному приговору», - заявил Юрий Хованский.
Ранее адвокат блогера и его друзья сообщили, что в деле появился лжесвидетель, который дал показания о том, что Хованский исполнил песню про «Норд-Ост» в 2018 году, то есть уже после появления в Уголовно кодексе статьи об «оправдании терроризма с использованием сети „Интернет“».
При этом тот факт, что эфир, ставший поводом для возбуждения уголовного дела, проходил в 2012 году, подтверждают показания свидетелей и открытые данные на портале web.archive.org.
Сам Юрий Хованский неоднократно говорил о том, что песню про теракт в театральном центре на Дубровке он спел в 2012 году перед «компанией нацистов» и никогда эту запись не публиковал. Однако в 2020 году запись выступления появилась на канале с несколькими подписчиками.