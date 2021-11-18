18 ноября 2021, 15:09
В Пакистане ввели химическую кастрацию для насильников-рецидивистов
В Пакистане парламент принял закон о химической кастрации насильников-рецидивистов. Власти рассчитывают, что введение такого наказания поможет сократить количество преступлений сексуального характера
Фото: propakistan.ru
В Пакистане парламент принял закон о химической кастрации насильников-рецидивистов. Власти рассчитывают, что введение такого наказания поможет сократить количество преступлений сексуального характера.
По данным CNN, пакистанские депутаты утвердили закон о химической кастрации насильников на фоне массовых протестов из-за резкого роста изнасилований женщин и детей.
Следующий шаг – создание судов для ускорения разбирательств по делам о сексуальном насилии.
В соответствии с документом, обвиняемые в групповом изнасиловании будут приговорены к смертной казни или пожизненному заключению. Виновные в повторных изнасилованиях будут направляться на процедуру химической кастрации.