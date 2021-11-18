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18 ноября 2021, 13:59

Генпрокуратура потребовала снять с Валерия Рашкина депутатскую неприкосновенность из-за «дела лося»

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что генпрокуратура направила в нижнюю палату парламента представление о частичном снятии с него неприкосновенности. Напомним, что коммунист подозревается в незаконной охоте

Генпрокуратура потребовала снять с Валерия Рашкина депутатскую неприкосновенность из-за «дела лося»
Фото: red.msk.ru

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что генпрокуратура направила в нижнюю палату парламента представление о частичном снятии с него неприкосновенности. Напомним, что коммунист подозревается в незаконной охоте.

Согласно представлению прокуратуры, полное снятие депутатской неприкосновенности предусматривается, когда дело передадут в суд. После этого следователи смогут допрашивать Рашкина и проводить у него обыски.

Сам депутат накануне записал видеообращение, в котором признался в убийстве лося, тушу которого саратовские полицейские нашли в его машине. Валерий Рашкин рассказал, что приехал в Саратовскую область с целью отдыха. Там его дезинформировали о том, что в регионе разрешен отстрел копытных. Депутат считает, что этим воспользовались неизвестные ему люди, которые организовали против него провокацию.

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