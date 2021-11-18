18 ноября 2021, 13:50
Управделами президента отказалось от проведения кремлевской елки из-за коронавируса
Традиционная новогодняя елка в Государственном Кремлевском дворце в этом рождественском сезоне проводиться не будет из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки
Фото: riakchr.ru
Традиционная новогодняя елка в Государственном Кремлевском дворце в этом рождественском сезоне проводиться не будет из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Глава пресс-службы Управления делами президента Елена Крылова сообщила РИА Новости, что в этот раз вместо представления в очном формате будет создана его телевизионная версия. Кремлевскую елку покажут в канун Нового года на детском телеканале «Карусель». Запись спектакля будет также проходить без зрителей.
Отметим, что масштабные новогодние представления в Государственном кремлевском дворце проводятся с 60-х годов прошлого века. В прошлом году елку не проводили из-за пандемии коронавируса.