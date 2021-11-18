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18 ноября 2021, 13:40

Bellingcat опубликовал подробности громкой истории с задержанием «вагнеровцев» в Беларуси в 2020 году

Разработкой спецоперации по задержанию наемников занималось Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Ставка была сделана на информацию о том, что после участия в военных действиях в третьих странах «вагнеровцы» месяцами сидят без работы

Bellingcat опубликовал подробности громкой истории с задержанием «вагнеровцев» в Беларуси в 2020 году
Фото: РИА Новости

Расследовательская группа Bellingcat (признан инагентом) и издание The Insider (включено в реестр СМИ-инагентов) опубликовали полную версию расследования о задержании на территории Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер» в 2020 году.

Разработкой спецоперации по задержанию наемников занималось Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Ставка была сделана на информацию о том, что после участия в военных действиях в третьих странах «вагнеровцы» месяцами или даже годами сидят в России без работы. Некоторые спиваются и впадают в депрессию.

Украинская разведка решила под предлогом предложения о работе выманить бойцов российской ЧВК за границу и затем арестовать и их за участие в военных действиях на Донбассе. Секретная операция получила название «Авеню», а руководили ей начальник военной разведки Василий Бурба и замруководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Руслан Баранецкий.

Наемникам предложили поработать на охране объектов «Роснефти» на Ближнем Востоке. Соответствующие объявления были размещены, в том числе на популярном сайте Avito.ru. За работу наемникам предлагали 225 тысяч рублей.

Расследователи отмечают, что процесс найма военных особенно активизировался после того, как заявку на работу отправил Артем Миляев с позывным «Шаман», который воевал в Чечне, в Сирии и на Донбассе. Он привлек к новой работе своих сослуживцев.

В итоге Главное управление разведки Минобороны Украины завербовало 180 наемников. Причем последние в анкетах подробно расписали свое участие в военных кампаниях в третьих странах, включая Украину, что планировалось в дальнейшем использовать в качестве признательных показаний.

«Вагнеровцев» планировалось вывезти из России в Белоруссию, затем в Минске посадить на рейс до Стамбула. Этот самолет, по замыслу украинской разведк, должен был совершить экстренную посадку в Киеве из-за «анонимного» звонка о бомбе на борту.

Первым бортом в Белоруссию полетели 33 российских наемника, однако сесть на рейс до Стамбула они не успели из-за переноса операции «Авеню». «Вагнеровцы» ожидали дальнейших указаний в санатории «Белорусочка», а 29 июля их задержали местные силовики по личному распоряжению президента Александра Лукашенко.

Власти Беларуси объяснили задержание россиян проведением мероприятий по предотвращению провокаций перед президентскими выборами, которые были запланированы на 9 августа. В КГБ посчитали, что россиян заслали в Минск для участия в протестах против Лукашенко.

В ФСБ России несколько дней выясняли, почему десятки бойцов ЧВК «Вагнер» оказались в Белоруссии, но затем выявили «украинский след» в этой истории. После вмешательства российского руководства Минск отказался выдавать Киеву наемников и отправил их на родину.

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