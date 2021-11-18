Комиссар по правам человека Совета Европы призвала российские власти сохранить «Мемориал»
Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович призвала российские власти отменить закон об иностранных агентах и отказаться от ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (признан инагентом)
Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович призвала российские власти отменить закон об иностранных агентах и отказаться от ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (признан инагентом). В противном случае гражданское общество в России ждут негативные последствия.
«„Мемориал“ работает над сохранением исторической памяти. Его ликвидация будет иметь огромные последствия в плане обучения и воспитания молодого поколения, которое будет лишено подробной информации о нарушениях прав человека в прошлом», - заявила Дуня Миятович, слова которой приводит Znak.com.
Комиссар также отметила беспрецедентное давление российских властей на гражданское общество из-за закона об иностранных агентах. По мнению г-жи Миятович, этот закон имеет репрессивный эффект, стигматизирует СМИ и урезает свободу слова.
Напомним, что в начале ноября Генпрокуратура направила в Верховный суд РФ иск с требованием ликвидировать «Международный Мемориал» из-за неоднократного нарушения закона об «иностранных агентах». Запрос ведомства вызвал широкий общественный резонанс, а в поддержу правозащитной организации высказались многие общественные организации и деятели.