18 ноября 2021, 12:45
В России за сутки от коронавируса скончались более 1250 человек
В Москве за прошедшие сутки выявили 4062 новых случая заражения COVID-19, в Петербурге – 2645, в Московской области – 1407, а в Самарской области – 1781. Эти регионы остаются в лидерах по суточному приросту заболевших
Фото: regionsamara.ru
В России за минувшие сутки зарегистрировали 37 374 новых случаев заражения коронавирусом. Это примерно на тысячу человек больше, чем днем ранее.
В результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 1251 человек. Это максимальный показатель суточной смертности с начала пандемии.
В Москве за прошедшие сутки выявили 4062 новых случая заражения COVID-19, в Петербурге – 2645, в Московской области – 1407, а в Самарской области – 1781. Эти регионы остаются в лидерах по суточному приросту заболевших.