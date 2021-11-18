Экс-глава волгоградского штаба Навального стал фигурантом уголовного дела об уклонении от службы
Бывший глава волгоградского штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской) Евгений Кочегин стал фигурантом уголовного дела об уклонении от альтернативной службы
Бывший глава волгоградского штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской) Евгений Кочегин стал фигурантом уголовного дела об уклонении от альтернативной службы. Об этом сообщается в Instagram организации ВАШ «Дозор», которая была организована политиком.
Евгений Кочегин считает уголовное преследование политически мотивированным и связывает его «со своей работой против фальсификаций на прошедших выборах в Госдуму».
Оппозиционер сообщил, что действительно подавал заявление на замену ему военной службы альтернативной, так как главнокомандующим Вооруженных сил РФ является Владимир Путин, которого он считает «вором, убийцей и прямым политическим оппонентом той структуры, в которой я работал до ее закрытия».
Однако сотрудники военкомов всячески пытались этому помешать. «Военкомат не исполняет законный порядок направления на службу. Они подделывают документы и игнорируют медзаключение, предполагающее освобождение», - отметил Кочегин.