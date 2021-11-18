Правительство определилось с уровнем антител к COVID-19 для получения QR-кода
Правительство России определилось с уровнем антител к коронавирусу, который гарантирует гражданам получение QR-кода для посещения общественных мест, а также пользования авиа- и железнодорожного транспорта
Правительство России определилось с уровнем антител к коронавирусу, который гарантирует гражданам получение QR-кода для посещения общественных мест, а также пользования авиа- и железнодорожного транспорта.
Телеграм-канал «Раньше всех» сообщает, что для получения «антиковидного кода» нужно иметь не менее 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл) антител.
Напомним, что днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что правительство обсуждает вопрос о присвоении QR-кодов гражданам, которые не сделали прививку от COVID-19 и не сообщали о своей болезни медицинским организациям, но имеют высокий титр антител.
Такой вопрос кабмин обсуждает в связи с планами ввести систему QR-кодов для посещения общественных мест, посадки в самолеты и поезда, которая будет действовать как минимум до 1 июня 2022 года.