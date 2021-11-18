18 ноября 2021, 11:42
Экс-главу архангельского Минобразования приговорили к 5 годам за совращение подростков
Бывшего главу Минобразования Архангельской области Юрия Гнедышева приговорили к 5 годам колонии строгого режима по делу о совращении детей. Чиновник состоял в интимной переписке с тремя девочками-подростками и распространял в интернете порнографию
Фото: ГТК "Поморье"
Бывшего главу Минобразования Архангельской области Юрия Гнедышева приговорили к 5 годам колонии строгого режима по делу о совращении детей.
Прокуратура просила суд приговорить Юрия Гнедышева к 8 годам лишения свободы, однако в итоге экс-министру дали 5 лет.
Согласно материалам следствия, министр образования состоял в интимной переписке с тремя девочками-подростками и распространял в интернете порнографию. Чиновник «оказывал на подростков развращающее влияние, а одной девочке направил ссылку на видеозапись сексуального характера».