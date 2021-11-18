Синоптики предупредили жителей центральной части России об аномальном снегопаде
Синоптики предупредили жителей регионов центральной части России об аномально мощном снегопаде, который будет сопровождаться резкими колебаниями атмосферного давления
Синоптики предупредили жителей регионов центральной части России об аномально мощном снегопаде, который будет сопровождаться резкими колебаниями атмосферного давления.
К 20 ноября в Россию придет циклон «Ульрих», который принесет сильный снегопад. Согласно метеопрогнозу, за короткое время может выпасть до 25% месячной нормы осадков. Помимо снегопада ожидается штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду.
«Ульрих» также спровоцирует барическую «пилу», когда атмосферное давление сначала резко упадет до рекордных значений, а потом резко вырастет, сообщили в центре погоды «Фобос».
Ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец сообщил, что это будет ярко выраженная барическая «пила», что негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей.