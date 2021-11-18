18 ноября 2021, 08:21
Французские магазины «Декатлон» изъяли из продажи резиновые лодки из-за мигрантов
Сеть магазинов спортивных товаров Decathlon приостановила продажу резиновых лодок в магазинах, расположенных на севере Франции (в частности, Кале и в Гранд-Сенте). Такое решение принято из-за нелегальных мигрантов, которые используют лодки для пересечения Ла-Манша
Фото: euromedmonitor.org
Сеть магазинов спортивных товаров Decathlon приостановила продажу резиновых лодок в магазинах, расположенных на севере Франции (в частности, Кале и в Гранд-Сенте). Такое решение принято из-за нелегальных мигрантов, которые используют лодки для пересечения Ла-Манша.
В компании Decathlon заявили, что попытки переплыть Ла-Манш на резиновых лодках часто заканчиваются трагедиями, поэтому ради сохранения жизней они решили остановить продаж товара.
Только за 11 ноября пролив Ла-Манш на небольших лодках переплыли 1185 нелегальных мигрантов. Три человека пропали без вести. В минувший понедельник министры Великобритании и Франции договорились о закрытии маршрута через пролив для беженцев.