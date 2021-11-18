Российские специалисты сообщили о создании высокоэффективного лекарства от COVID-19
Ученые Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) Российской академии наук (РАН) разработали высокоэффективный препарат от коронавируса
Ученые Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) Российской академии наук (РАН) разработали высокоэффективный препарат от коронавируса.
Руководитель института Александр Макаров во время совещания у президента России Владимира Путина по развитию генетических технологий сообщил, что лекарство от COVID-19 создано «на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты».
Моноклональные антитела, которые вырабатываются иммунными клетками, можно получить практически для любого природного антигена, отметил специалист.
Александр Макаров заверил, что в отечественном лекарстве подобрана такая доза антител, которая снижает вирусную нагрузку в 100 тысяч раз. Эффективность нового лекарства доказана лабораторными испытаниями, в том числе на животных, сообщает РИА Новости.
Напомним, что в середине ноября 2021 года в России был официально зарегистрирован инъекционный препарат для лечения коронавируса прямого действия «Арепливир». Лекарство было разработано компанией «Промомед».