«Радио Свобода» рассказало о VIP-клинике в Петербурге для «правящей элиты» и эскортниц
В петербургском медицинском центре «Согаз», принадлежащий одноименной страховой компании, которую в свою очередь связывают с окружением Владимира Путина, среди пациентов оказались представители правящей элиты и близкие друзья президента
В петербургском медицинском центре «Согаз», принадлежащий одноименной страховой компании, которую в свою очередь связывают с окружением Владимира Путина, среди пациентов оказались представители правящей элиты и близкие друзья президента. Список VIP-клиентов частной клиники предоставило «Радио Свобода» (признано иностранным агентом).
Часть клиентов медцентра «Согаза» засекречена. В документах указаны только инициалы пациентов. Источник издания сообщил, что сотрудники клиники скрыли имена друзей и соседей Владимира Путина по известному дачному кооперативу «Озеро» Сергея Фурсенко, Юрия Ковальчука и его родственников.
Кроме того, в списке VIP-клиентов медцентра оказались спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Федеральной службы охраны по Северо-Западному федеральному округу Павел Волгин.
Также клиника оказывала медицинские услуги бойцам частной военной компании «Вагнер» и некоторым спортсменкам. Последние называли сотрудникам администрации кодовое слово - сначала «код 1», а потом «женский спорт». Девушки в основном сдавали анализы на ВИЧ, сифилис, гепатит и иногда проходили обследование у гинеколога, в том числе и для подтверждения девственности. О результатах их анализов сообщалось лично директору клиники Владиславу Баранову. Источник «Радио Свобода» предполагает, что эти девушки в реальности не были спортсменками, а оказывали интимные услуги VIP-россиянам.