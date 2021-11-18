18 ноября 2021, 07:51
Россиян с покупными сертификатами о вакцинации назвали рассадником новых штаммов COVID-19
Руководитель научного центра имени Гамалеи, в котором была создана вакцина «Спутник V», назвал купивших прививочные сертификаты граждан «рассадником новых штаммов коронавируса»
Фото: РИА Новости
Руководитель научного центра имени Гамалеи, в котором была создана вакцина «Спутник V», назвал купивших прививочные сертификаты граждан «рассадником новых штаммов коронавируса».
Александр Гинцбург заявил, что эти безответственные граждане не только подвергают себя и своих близких опасности, но и являются источниками формирования новых штаммов.
«Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших», - заявил глава центра имени Гамалеи, слова коорого приводит ТАСС.
Гинцбург напомнил, что прививки в России всем делают бесплатно, а в целом по стране открыто 15 тысяч пунктов вакцинации. «В этих условиях я просто не понимаю этих людей», - добавил специалист.