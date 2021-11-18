Mamba и Bestdoctor узнали, насколько важен куар-код на свидании
Приложение для знакомств Mamba и экосистема медицинских сервисов BestDoctor провели опрос о том, важен ли covid-статус для новых знакомств и как это влияет на решение встретиться?
Приложение для знакомств Mamba и экосистема медицинских сервисов BestDoctor провели опрос о том, важен ли covid-статус для новых знакомств и как это влияет на решение встретиться? Также была выявлена самая популярная вакцина и отношение к вакцинации в целом.
Как ни странно, четвертая волна коронавируса будто подтолкнула активность на сайтах знакомств, да и количество свиданий в реале, несмотря ни на что вовсе не падает. Исследование показало, что 57% респондентов встречаются оффлайн также активно, как и раньше, а 8% и вовсе стали встречаться еще чаще. Проявляют осторожность в этом вопросе лишь 35% опрошенных.
Тревожные новости о ситуации с коронавирусом приходят каждый день, за ними внимательно следят 97,3% опрошенных. Ввиду сложившейся ситуации 42,7% респондентов стали больше заботиться о своем здоровье, чем летом. Сильнее беспокоятся за здоровье родителей и других близких 23,8 % участников опроса.
Исследование выяснило: растет популярность вакцинации. Более 50% высказалось за обязательную прививку. Более того, если раньше не хотели прививаться, а теперь твердо намерены сделать это 49,4% опрошенных. 16,7% ответили, что все еще колеблются на этот счет, но чаша весов все же склоняется в пользу прививки.
Опрос показал: самой популярной вакциной в России является Sputnik. 77,4% опрошенных признались, что доверяют этому препарату больше всего. В пользу вакцины Ковивак высказались 13,9 % респондентов, Эпивак Корону выбрали 7%. А 1,7% заявили, что хотели бы получить прививку зарубежной вакциной.
При первом знакомстве в приложении Мамба одинокие сердца, конечно же, задают друг другу вопрос о вакцинации или наличии антител. 25% участников опроса заявили, что спрашивают в переписке - вакцинирован человек или нет. Прямой вопрос о ковид-статусе задают 14%, показать qr-код, подтверждающий вакцинацию, просят 0,8% пользователей приложения.
Но любовь по-прежнему сильнее любых рисков заразиться: от ковид-статуса никак не зависит решение о том, идти на оффлайн свидание или нет. Для 93,2% гораздо важнее безопасности оказалась возникшая симпатия, а отменить встречу из-за отсутствия вакцинации или свежего ПЦР-теста способны только 6,8 %.