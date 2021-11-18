18 ноября 2021, 04:22
ЕСПЧ не увидел нарушения прав человека в введении локдауна во время пандемии
«Карантин применялся ко всем в государстве. К тому же человек мог выходить из дома в случае необходимости и не был лишен социальных контактов», - говорится в решении ЕСПЧ
Фото: newsae.ru
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал законным введение локдауна из-за пандемии коронавируса.
Суд пришел к выводу, что карантин в таких условиях не является нарушением прав человека. «Карантин применялся ко всем в государстве. К тому же человек мог выходить из дома в случае необходимости и не был лишен социальных контактов», - говорится в решении ЕСПЧ, которое цитирует The Insider (издание признано иностранным агентом).
Страсбургский суд считает, что карантинные ограничения не были достаточно жесткими с учетом неблагополучной эпидемиологической ситуации.