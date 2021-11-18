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18 ноября 2021, 03:18

Россияне с высоким титром антител к коронавирусу смогут получить QR-коды

Российские власти обсудят возможность присвоения QR-кодов гражданам, которые не обращались за медицинской помощью после заражения коронавирусом, но имеют высокий титр антител

Россияне с высоким титром антител к коронавирусу смогут получить QR-коды
Фото: teleport2001.ru

Российские власти обсудят возможность присвоения QR-кодов гражданам, которые не обращались за медицинской помощью после заражения коронавирусом, но имеют высокий титр антител.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы РФ по охране здоровья сообщила, что вопрос по выдаче QR-кодов гражданам с антителами к COVID-19 обсуждается на уровне правительства. По словам главного санитарного врача, у кабмина уже есть несколько вариантов решения этой проблемы.

Вопрос о присвоении «антиковидных» QR-кодов россиянам с высоким титром антител был поднят в связи с планами властей ввести требование предъявлять сертификаты о вакцинации или справки о перенесенном заболевании при посещении общественных мест, а также в самолетах и поездах.

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