Следователи обнаружили среди сотрудников РАНХиГС 12 «мертвых душ»
Следователи в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, которое было возбуждено в отношении бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, обнаружили 12 человек, фиктивно трудоустроенных в РАНХиГС при президенте России
Следователи в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, которое было возбуждено в отношении бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, обнаружили 12 человек, фиктивно трудоустроенных в РАНХиГС при президенте России.
В правоохранительных органах сообщили «Ленте.ру», что речь идет о сотрудниках Минпросвещения, которые были устроены на должности научных сотрудников академии, но фактически никаких обязанностей они не выполняли, а зарплата исправно им выплачивалась.
Напомним, что 17 ноября силовики в рамках дела Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева провели обыски у финансового директора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Александра Ефремова и проректора Ивана Федотова. В академии следственные действия не прокомментировали.