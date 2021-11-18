Российский Минздрав отказался признавать сертификаты о вакцинации сербским вариантом «Спутника V»
Российский Минздрав до сих пор не признал сербскую версию отечественной вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Из-за медлительности чиновников россиянам, которые сделали прививку в Сербии, по возвращению на родину приходиться делать ревакцинацию
Российский Минздрав до сих пор не признал сербскую версию отечественной вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Из-за медлительности чиновников россиянам, которые сделали прививку в Сербии, по возвращению на родину приходиться делать ревакцинацию.
Напомним, что в апреле 2021 года сербский Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» получил от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) технологию производства российской вакцины «Спутник V». Тогда же было объявлено о запуске производства российской вакцины в балканской стране.
С апреля было произведено более 1,5 млн доз «Спутника V», которой прививались граждане Сербии и россияне, находившиеся в этой стране. По данным местных властей, российским препаратом вакцинировались 40% населения.
Однако сербские сертификаты о вакцинации «Спутником V» не признаются не только в странах Евросоюза, но и в России. По этой причине российские граждане-экспаты не могут получить QR-код, который действует в РФ.
Фактически вакцина, которая производится из российского сырья по российским же технологиям, то есть буквально тот же самый «Спутник», но произведенный в Сербии, не признается Минздравом РФ. При этом качество сербской вакцины проверялось специалистами центра имени Гамалеи, где был создан препарат, сообщает Readovka.