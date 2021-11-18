Россию внесли в список стран с систематическим нарушением свободы вероисповедания
Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что до настоящего времени Россия входила в «список наблюдения» по нарушению свободы вероисповедания, а теперь страна включена в соответствующий список
США внесли Россию в перечень стран, власти которых систематически и «вопиющим» образом нарушают религиозные права граждан.
Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что до настоящего времени Россия входила в «список наблюдения» по нарушению свободы вероисповедания, а теперь страна включена в соответствующий список.
В список стран, в которых ситуация с нарушением религиозных свобод граждан вызывает серьезные опасения, также входят Китай, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркмения, Эритрея и Мьянма.
Американские власти могли внести Россию в этот список из-за уголовного преследования последователей «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Ряд последователей уже получили реальные тюремные сроки.