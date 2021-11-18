Мосгорсуд признал законным экспресс-тестирование на COVID-19 в столичных школах
Московский городской суд признал законным проведение экспресс-тестирования на коронавирус в столичных школах. Об этом говорится в решении суда по иску отца одной из школьниц
Фото: gtrkkursk.ru
Московский городской суд признал законным проведение экспресс-тестирования на коронавирус в столичных школах. Об этом говорится в решении суда по иску отца одной из школьниц.
Мужчина посчитал, что экспресс-тестирование является медицинском вмешательством, которое нарушает право на неприкосновенность частной жизни. Мосгорсуд не нашел оснований для удовлетворения иска отца школьницы, сообщает РИА Новости.
Кроме того, суд признал законным решение мэрии Москвы не допускать до очных занятий учащихся, которые откажутся от бесплатного тестирования на COVID-19 в школе и не принесут взамен ПЦР-тест и любой лаборатории.