18 ноября 2021, 00:36
Роскомнадзор потребовал заблокировать сайт издания The Insider
Роскомнадзор направил в Таганский райсуд Москвы иск о блокировке сайта издания The Insider, которое было признано иностранным агентом, за отсутствие соответствующей маркировки
Фото: RT
Роскомнадзор направил в Таганский райсуд Москвы иск о блокировке сайта издания The Insider, которое было признано иностранным агентом, за отсутствие соответствующей маркировки.
Заседание по иску РКН пока не назначено.
Напомним, что Министерство юстиции внесло The Insider в реестр СМИ-инагентов в июле текущего года. Главный редактор Роман Доброхотов заявил, что его газета является латвийским СМИ, подчиняется только законам Латвии и не будет маркировать свои материалы в соответствии с российским законом об «инагентах».
Журналисты The Insider в соавторстве с коллегами из других СМИ провели расследования об отравлении оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы.