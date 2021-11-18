18 ноября 2021, 00:06
Глава Роспотребнадзора призвала привить от гриппа переболевших коронавирусом
Анна Попова пояснила, что в прошлом году в России не было роста заболеваемости гриппом, а коллективный иммунитет не сформировался ввиду отсутствия контактов с вирусом
Фото: ftimes.ru
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости привить от гриппа всех, кто переболел коронавирусной инфекцией.
Главный санитарный врач страны считает, что перенесшие COVID-19 граждане входят в группу риска по гриппу, сообщает ТАСС.
Анна Попова пояснила, что в прошлом году в России не было роста заболеваемости гриппом, а коллективный иммунитет не сформировался ввиду отсутствия контактов с вирусом. При этом после перенесенного коронавируса пациенты рискуют получить осложнения в случае заражения гриппом.