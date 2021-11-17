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Общество
«Крестовый поход» мэра Собянина
Москва
17 ноября 2021, 18:50

Заявление Собянина о сокращении числа гастарбайтеров связали с докладом СПЧ о миграционной ситуации в Москве

Мэр Москвы Сергея Собянин внезапно призвал сократить число мигрантов на строительстве домов по программе реновации жилого фонда. Градоначальник заявил, что сейчас городу нужны «люди другого качества»

Заявление Собянина о сокращении числа гастарбайтеров связали с докладом СПЧ о миграционной ситуации в Москве
Фото: photos.rg.ru

Мэр Москвы Сергея Собянин внезапно призвал сократить число мигрантов на строительстве домов по программе реновации жилого фонда. Градоначальник заявил, что сейчас городу нужны «люди другого качества».

Вместо иностранцев Сергей Собянин призвал строительные компании привлекать жителей других регионов России.

«Другого качества люди, с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы», - заявил мэр Москвы в беседе с главой фирмы-подрядчика «Крост» Алексеем Добашиным.

Бизнесмен в свою очередь сообщил мэру, что за последний год число мигрантов, работающих на объектах компании, сократилось на 15%.

Между тем, Readovka связывает заявление Сергея Собянина о срочном замене гастарбайтеров жителями регионов с «разгромным» докладом Совета по правам человека при президенте о миграционной ситуации в Новой Москве.

По данным издания, в мэрии узнали, что глава СПЧ Валерий Фадеев намерен доложить Владимиру Путину о напряженной ситуации с мигрантами в столице и жалобах москвичей на гастарбайтеров. Поэтому теперь Сергей Собянин решил бороться с мигрантами, которых сам же разрешал массово завозить в город.

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