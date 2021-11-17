Депутатам Госдумы могут урезать зарплату из-за отказа от вакцинации
Депутатам Госдумы, которые отказались сделать прививку от коронавируса, могут урезать зарплату. С таким предложением выступила зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина
Депутатам Госдумы, которые отказались сделать прививку от коронавируса, могут урезать зарплату. С таким предложением выступила зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина, сообщает портал News.ru.
Парламентарий считает, что непривитым коллегам нужно назначить минимальную зарплату, а также закрыть им вход в здание Госдумы, поскольку своим отказом от вакцинации они подают плохой пример гражданам.
Раиса Кармазина поддержала законопроект о введении QR-кодов для прохода членов правительства на заседания.
Между тем, депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что в случае введения QR-кодов на входе в здание нижней палаты парламента он перейдет на удаленную работу, так как лично он не готов «ставить на себе медицинские опыты».