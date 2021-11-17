Госдума отложила до 2025 года выплаты гражданам по советским вкладам
Депутаты Госдумы отказались принимать законопроект о возврате российским гражданам советских вкладов в Сбербанке. Этот вопрос парламентарии отложили как минимум на один год
Депутаты Госдумы отказались принимать законопроект о возврате российским гражданам советских вкладов в Сбербанке. Этот вопрос парламентарии отложили как минимум на один год.
Речь идет о выплатах по вкладам, размещенным в Сбербанке до 20 июня 1991 года, которые в последствии обесценились из-за гиперинфляции.
Вступление в силе закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» откладывалось уже несколько раз. Сегодня депутаты отсрочили возврат гражданам советских вкладов как минимум до 2025 года.
По данным РИА Новости, в 1996 году базовая стоимость одного необходимого социального набора была установлена на уровне 464 рублей СССР, однако этот закон до сих пор не принят. Это в свою очередь делает невозможным возврат гражданам числившихся за ними сбережений.
Совокупный размер целевых долговых обязательств составляет около 45 трлн рублей.