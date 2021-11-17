Силовики провели обыски у проректора и финдиректора РАНХиГС в рамках дела Марины Раковой
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у финансового директора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Александра Ефремова и проректора Ивана Федотова
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у финансового директора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Александра Ефремова и проректора Ивана Федотова, сообщает РБК.
Источник РИА Новости сообщает, что следственные мероприятия проходили в рамах уголовного дела, возбужденного в отношении ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева и бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Напомним, что это дело расследуется по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
В пресс-службе РАНХиГС заявили, что у них нет информации об обысках по месту жительства Александра Ефремова и Ивана Федотова.
Напомним, что ректора «Шанинки» Сергея Зуева обвиняют в хищении 21 млн рублей, выделенных на образовательные проекты из федерального бюджета. Марине Раковой инкриминируют хищение 50 млн рублей.