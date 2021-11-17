Строительством платного дублера Егорьевского шоссе займется фирма без сайта и телефона
Строительством платного дублера Егорьевского шоссе стоимостью 60 млрд рублей в Московской области займется компания «М.Е.Т.К.», зарегистрированная в Люберцах
Строительством платного дублера Егорьевского шоссе стоимостью 60 млрд рублей в Московской области займется компания «М.Е.Т.К.», зарегистрированная в Люберцах.
Как сообщает телеграм-канал «Можем объяснить», ООО «М.Е.Т.К» было основано год назад. Фирма зарегистрирована в комнате в бизнес-центре подмосковных Люберец, но не имеет сайта и даже телефона. Управляется «М.Е.Т.К» компанией «Русдор-финанс», которая зарегистрирована в соседнем кабинете комнате и имеет в штате всего 5 сотрудников.
Партнером «Русдор-финанс» по другим проектам, связанным с платными дорогами, выступает группа инвестиционных компаний «Регион». Источники журнала Forbes ранее назвали группу «Регион» «финансовым анклавом в орбите «Роснефти»», правда, по иску госкомпании данные сведения редакция официально опровергла.
В свою очередь телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на систему СПАРК пишет, что в 2017-2019 годах группа «Регион» вместе со структурами «Роснефти» в равных долях ладела компанией «Сибинтек» (это бывший IT-актив НК ЮКОС).
Ранее издание «Важные истории» (включено в реестр иностранных агентов) сообщало, что в «Регионе» работал Валерий Михайлов, известный как человек, который «одолжил» сотрудникам ФСБ России 2 млн долларов для дачи взятки экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву. Согласно материалам дела бывшего министра, взятку ему передал глава «Роснефти» Игорь Сечин в корзинке с колбасками.
Кроме того, «Регион», по данным «Важных историй», участвовал в непрозрачной сделке по покупке итальянского шинного гиганта Pirelli. Первоначально «Роснефть» сама анонсировала эту сделку, а спустя несколько лет через суд добилась опровержения этой информации.