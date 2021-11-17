Структура Роскомнадзора потратит 600 тысяч рублей на «добрый и светлый» ролик об изоляции Рунета
ФГУП «Главный радиочастотный центр», подведомственный Роскомнадзору, выделил 600 тысяч рублей на создание ролика про «суверенный Рунет» в рамках реализации резонансного закона об «изоляции» российского сегмента интернета
ФГУП «Главный радиочастотный центр», подведомственный Роскомнадзору, выделил 600 тысяч рублей на создание ролика про «суверенный Рунет» в рамках реализации резонансного закона об «изоляции» российского сегмента интернета.
Согласно тендерной документации, продолжительность ролика не должна быть менее 240 секунд, но не более 300 секунд.
Основный посыл видео должен состоять в том, что закон о суверенном Рунете необходим для «обеспечения работоспособности интернета в России в случае его отключения от глобальной сети», сообщает издание TJ со ссылкой на портал госзакупок.
Кроме того, создатели ролика должны показать, что способность Роскомнадзора «обеспечивать бесперебойную работу системных социально важных ресурсов в Рунете, а также защищать данных граждан и юрлиц, вне зависимости от геополитической ситуации за пределами России». При этом эмоциональный тон ролика должен быть «спокойным, добрым, светлым», а тональность сообщения — «имиджевая, рациональная».
В обязанности подрядчика входят создание креативного сценария, раскадровка, анимация, монтаж и сборка драфта ролика.