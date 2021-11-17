Ректор Горного университета и друг Владимира Путина оказался бенефициаром пятизвездочного отеля
Ректор Санкт-Петербургского горного университета, бывший научный руководитель президента России и экс-начальник его предвыборного штаба Владимир Литвиненко является бенефициарным владельцем ООО «Международный академический центр „Гармония“»
Ректор Санкт-Петербургского горного университета, бывший научный руководитель президента России и экс-начальник его предвыборного штаба Владимир Литвиненко является бенефициарным владельцем ООО «Международный академический центр „Гармония“». Основным видом деятельности этой компании указан гостиничный бизнес.
Телеграм-канал «ЧТД» со ссылкой на базу данных СПАРК сообщает, что Владимир Литвиненко является бенефициаром пятизвездочного отеля «Гармония», который располагается в Курортном районе Петербурга в поселке «Солнечный».
В 2020 году гостиница принесла своим владельцам убыток в размере 6,2 млн рублей, а ее чистые активы составили около 924 млн рублей.
Отметим, что еще в 2016 году «Деловой Петербург» опубликовал расследование о бывшей учебной базе Горного университета в «Солнечном». По данным издания, из 16 гектар в управлении вуза осталось менее одного гектара, а на остальной земле появился «элитный коттеджный поселок с крытой парковкой, баней, прачечной, насосной станцией и прочей инфраструктурой для комфортной жизни».